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"Чешские авиалинии" прекращают существование из-за высокой конкуренции

"Чешские авиалинии" прекращают существование из-за высокой конкуренции Полеты самолетов под брендом "Чешских авиалиний" (CSA) прекращаются с 26 октября, так как авиакомпания не выдержала конкуренции с лоукостерами.
Другие страны
26 октября 2024 г. 21:25
Чешские авиалинии прекращают существование из-за высокой конкуренции

Полеты самолетов под брендом "Чешских авиалиний" (CSA) прекращаются с 26 октября, так как авиакомпания не выдержала конкуренции с лоукостерами.

Как передает Report, об этом сообщило Чешское радио.

Согласно информации, рейсы, осуществляемые самолетами CSA, будет обслуживать крупнейшая чешская коммерческая авиакомпания Smartwings, которая вышла на рынок в 1997 году. Компания специализируется на организации низкобюджетных пассажирских авиаперевозок, и постепенно поглотила конкурента.

Отмечается, что CSA с субботы перестала быть членом международного авиаальянса SkyTeam, в составе которого находилась более 20 лет.

Напомним, что история CSA насчитывает 101 год. Первый авиарейс был осуществлен 29 октября 1923 года. В память об одной из старейших авиакомпаний в мире в ее цвета будут окрашены несколько авиалайнеров Smartwings.

Последний рейс CSA будет осуществлен из Парижа в Прагу в субботу вечером.

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