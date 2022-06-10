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Чешская полиция изъяла полтонны кокаина на €60 млн

Чешская полиция изъяла полтонны кокаина на €60 млн Полтонны кокаина обнаружили в пятницу в коробках из-под бананов сотрудники супермаркетов в чешских городах Йичин и Рыхнов-над-Кнежноу.
Другие страны
10 июня 2022 г. 22:43
Чешская полиция изъяла полтонны кокаина на €60 млн

Полтонны кокаина обнаружили в пятницу в коробках из-под бананов сотрудники супермаркетов в чешских городах Йичин и Рыхнов-над-Кнежноу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на своей странице в Twitter полиция Чехии.

"Пакеты с кокаином в коробках из-под бананов обнаружили сегодня во второй половине дня сотрудники супермаркетов в Йичине и Рыхнове-над-Кнежноу. Криминалисты установили, что аналогичный "товар" поступил и в некоторые другие места Чехии", - отмечается в сообщении. - Следствие по делу ведет Национальный центр борьбы с наркотиками".

Стоимость кокаина на "черном" рынке превышает 1,5 млрд крон (около 60 млн евро). Согласно предварительной информации, наркотики были направлены из Колумбии.

Чешская полиция взаимодействует с правоохранительными органами других стран и Интерполом. Предполагается, что аналогичные "посылки" могли быть направлены наркодилерами в иные государства Европы.

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