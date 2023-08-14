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Чешская армия готовится принять на вооружение 62 новых БТР Titus

Чешская армия готовится принять на вооружение 62 новых БТР Titus Армия Чехии готовится принять на вооружение 62 новых колесных бронетранспортера Titus производства чешской фирмы Eldis Pardubice.
Другие страны
14 августа 2023 г. 12:03
Чешская армия готовится принять на вооружение 62 новых БТР Titus

Армия Чехии готовится принять на вооружение 62 новых колесных бронетранспортера Titus производства чешской фирмы Eldis Pardubice.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минобороны страны.

По данным телеканала СТ24, 42 машины будут выпущены в командно-штабной версии, а 20 оснащены оборудованием для координации артиллерийского огня на поле боя. На всех шестиколесных машинах устанавливается современная цифровая система связи.

Новая техника "дает возможность быть более быстрыми и более точными, что, конечно, должно учитываться в контексте войны в Украине", сказал руководитель отдела систем информации и связи Минобороны Чехии Петр Шнайдарек.

Стоимость контракта на закупку новых машин составила 6,7 млрд крон (около 304,5 млн долларов). Сообщается, что новые БТР обеспечивают защиту экипажа от пуль и осколков и при необходимости могут быть модифицированы для перевозки десанта.

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