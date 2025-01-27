Черный ящик самолета Jeju Air перестал вести запись за 2 км до посадки

Черный ящик самолета южнокорейской авиакомпании Jeju Air перестал вести запись за 2 километра до приближения к взлетно-

Черный ящик самолета южнокорейской авиакомпании Jeju Air перестал вести запись за 2 километра до приближения к взлетно-посадочной полосе.

Как передает Report со ссылкой на Yonhap, это следует из предварительного отчета расследования происшествия.

Отмечается, что это первый отчет в рамках продолжающегося расследования авиакатастрофы, произошедшей в международном аэропорту Муан 29 декабря.

Напомним, что в результате авиакатастрофы погибли 179 человек. Следовавший из Бангкока борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение.