О нас

Черный ящик самолета Jeju Air перестал вести запись за 2 км до посадки

Черный ящик самолета Jeju Air перестал вести запись за 2 км до посадки Черный ящик самолета южнокорейской авиакомпании Jeju Air перестал вести запись за 2 километра до приближения к взлетно-
Другие страны
27 января 2025 г. 09:19
Черный ящик самолета Jeju Air перестал вести запись за 2 км до посадки

Черный ящик самолета южнокорейской авиакомпании Jeju Air перестал вести запись за 2 километра до приближения к взлетно-посадочной полосе.

Как передает Report со ссылкой на Yonhap, это следует из предварительного отчета расследования происшествия.

Отмечается, что это первый отчет в рамках продолжающегося расследования авиакатастрофы, произошедшей в международном аэропорту Муан 29 декабря.

Напомним, что в результате авиакатастрофы погибли 179 человек. Следовавший из Бангкока борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
23 января 2025 г. 12:01
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
22 января 2025 г. 16:23
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
21 января 2025 г. 13:56
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
16 января 2025 г. 14:22
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
15 января 2025 г. 13:23
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
15 января 2025 г. 09:45
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
14 января 2025 г. 13:27
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
14 января 2025 г. 12:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi