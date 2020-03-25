​Черногория закрыла международное и внутреннее пассажирское сообщение

Власти Черногории ввели новые запреты, включая прекращение международного и внутреннего пассажирского сообщения, после резкого роста числа инфицированных новым коронавирусом за день.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Национального координационного совета по заразным болезням при кабмине страны.

Сообщается, что за сутки в стране выявлено 18 новых случаев. Общее число инфицированных достигло 47, зафиксирован один летальный исход. Почти 6 тыс. человек находятся на санитарном контроле. В этой связи Национальный координационный совет ввел новый комплекс мер, среди которых приостановка пассажирского международного сообщения, кроме согласованного с посольством Черногории возвращения в страну ее граждан. Кроме того, прекращается внутреннее сообщение, исключая грузовики, перевозящие необходимые стране товары.

Людям на улицах и в общественных местах запрещается собираться группами больше двух человек, вводится возможность 30-дневного больничного и т. д.