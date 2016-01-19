Черногория выдвинула главу МИДа в качестве кандидата на пост генсека ООН

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Черногория официального выдвинула главу министерства иностранных дел Игора Лукшича в качестве кандидата на пост генсека ООН, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В письме от правительства Черногории к международной организации подчеркивается, что Лукшич обладает необходимыми навыками, качествами и опытом для выполнения работы генерального секретаря.

Полномочия занимающего пост с начала 2007 года генсека ООН Пан Ги Муна истекают 31 декабря, его место должен занять другой политик.

На данный момент две страны, помимо Черногории, представили своих кандидатов. Ими стали министр иностранных дел Хорватии Весна Пусич и экс-министр внешнеполитического ведомства Македонии Срджан Керим.

Избирательная кампания на пост генсекретаря стартовала в ООН в середине декабря. По предварительной информации, кандидатуры будут рассматриваться не позже июля. Отмечается, что с момента начала работы ООН ни один из генсеков не представлял Восточную Европу, также среди генеральных секретарей не было женщин.