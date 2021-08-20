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Черногория ужесточает правила въезда в страну

Черногория ужесточает правила въезда в страну Власти Черногории с 10 сентября вводят требование об обязательном наличии отрицательного теста на COVID-19, подтверждения о вакцинации или перенесенном заболевании
Другие страны
20 августа 2021 г. 14:33
Черногория ужесточает правила въезда в страну

Власти Черногории с 10 сентября вводят требование об обязательном наличии отрицательного теста на COVID-19, подтверждения о вакцинации или перенесенном заболевании, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В настоящее время иностранные граждане могут въезжать в Черногорию без каких-либо требований и ограничений.

"Въезд в Черногорию черногорским гражданам и иностранцам разрешается, если они полностью вакцинированы или получили одну дозу вакцины от COVID-19, если имеют негативный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа, или экспресс-тест не ранее чем за 48 часов, если имеют подтверждение о перенесенном коронавирусе, а также не менее 14 и не более 180 дней от положительного ПЦР-теста", - опубликовал кабмин заявление директора Института общественного здоровья Игора Галича.

Въезд из соседних Сербии, Хорватии, Албании, Боснии и Герцеговины граждан этих стран и черногорцев не требует предоставления данных документов.

Свадьбы, дни рождения и другие частные праздники разрешается проводить с одним из перечисленных подтверждений у гостей. Те же правила распространяются на посетителей музеев и галерей. Собрания свыше 50 человек на открытом пространстве запрещаются.

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Версия на английском языке Montenegro toughens rules of entry

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