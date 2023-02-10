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Черногория передала Украине военную помощь более чем на 10 млн евро

Черногория передала Украине военную помощь более чем на 10 млн евро Черногория с начала войны в Украине передала Киеву оружие и военную технику на общую сумму, превышающую 10 млн евро и намерена продолжать оказывать поддержку Украине.
Другие страны
10 февраля 2023 г. 22:09
Черногория передала Украине военную помощь более чем на 10 млн евро

Черногория с начала войны в Украине передала Киеву оружие и военную технику на общую сумму, превышающую 10 млн евро и намерена продолжать оказывать поддержку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявило министерство обороны Черногории.

"Правительство и министерство обороны семь раз передавали в дар различные виды гуманитарного и военного имущества, а также боеприпасы и оружие. Ориентировочная стоимость пожертвований на данный момент составляет 10,06 млн евро", - сообщили журналистам в оборонном ведомстве.

В минобороны уточнили, что согласно рассекреченному отчету, с 24 февраля 2022 года Киеву были переданы сухие пайки, бронежилеты и защитные пластины, каски, снаряды, патроны и гранаты, переносные зенитно-ракетные комплексы и запчасти для вертолетов Ми-8.

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