Черногория официально стала членом НАТО

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Черногория официально принята в ряды стран-членов НАТО. Церемония проходит в понедельник, 5 июня, в Вашингтоне, трансляция доступна на сайте Госдепартамента США.

Об этом передает Report со ссылкой на lenta.ru.

Как отметил в ходе мероприятия генсек НАТО Йенс Столтенберг, принятие республики в состав организации "важно для стабильности на Балканах и международной безопасности". По его словам, Черногория выбрала свое будущее, "свой путь свободы и мира".

Страна стала 29-м членом Североатлантического альянса. Впервые флаг Черногории будет поднят над штабом организации 7 июня, говорится в сообщении американского ведомства.