Черногория и США планируют совместное производство дронов для Украины

Черногория и США планируют совместное производство дронов для Украины

Правительство Черногории одобрило подписание письма о намерениях с компанией By light professional IT services LLC (By light) при поддержке посольства США о производстве БПЛА и их передаче Украине.

https://images.report.az/photo/6a21a5f8-dcc6-3c60-8e54-8575b60e6730.jpg https://images.report.az/photo/6a21a5f8-dcc6-3c60-8e54-8575b60e6730.jpg