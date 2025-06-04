Черногория и США планируют совместное производство дронов для Украины

Правительство Черногории одобрило подписание письма о намерениях с компанией By light professional IT services LLC (By light) при поддержке посольства США о производстве БПЛА и их передаче Украине.

Правительство Черногории одобрило подписание письма о намерениях с компанией By light professional IT services LLC (By light) при поддержке посольства США о производстве БПЛА и их передаче Украине.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил кабмин Черногории.

Письмо о намерениях, одобренное кабмином Черногории, вскоре должны подписать вице-премьер Ник Джельошай и директор компании By light Роберт Джей Донахью. Подписание окончательного договора намечено на сентябрь 2025 года.

"Основание отечественного предприятия по производству и интеграции многофункциональных БПЛА для поддержки НАТО и Украины. Интеграция систем электронной разведки, наблюдения и обнаружения целей (ISR), систем радиоэлектронной борьбы (EW) и средств поражения. Использование поставщиков Черногории и региона (TARA Aerospace, Poliex и других) с географическими преимуществами для тестирования беспилотных воздушных и подводных систем", - сказано в сообщении.

В сопроводительном документе, отмечается, что правительство США в рамках инициативы 2023 года простимулирует это соглашение выделением $15 млн инвестиций по программе Foreign military financing для оснащения армии Черногории, "инициатива согласована с государственными целями Черногории по поддержке НАТО, Украины и региональной безопасности, в то же время развивая новый сектор промышленного роста".