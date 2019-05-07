​Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден

Параметрический регистратор попавшего в авиакатастрофу самолета компании "Аэрофлот" SSJ-100 сильно поврежден, сообщает пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

При этом звуковой регистратор находится в удовлетворительном состоянии.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Лайнеру удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.

По последним данным СК, погиб 41 человек.