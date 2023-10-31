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Через КПП "Рафах" за 10 дней в сектор Газа въехал 171 грузовик с гумпомощью

Через КПП "Рафах" за 10 дней в сектор Газа въехал 171 грузовик с гумпомощью Не менее 39 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в сектор Газа в понедельник через контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе с Египтом.
Другие страны
31 октября 2023 г. 09:45
Через КПП Рафах за 10 дней в сектор Газа въехал 171 грузовик с гумпомощью

Не менее 39 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в сектор Газа в понедельник через контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе с Египтом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Times of Israel.

Общее количество грузовиков, доставивших гуманитарную помощь в сектор Газа через КПП "Рафах" за последние 10 дней, достигло 171. В сообщении также отмечается, что общий объем гуманитарной помощи составляет сотни тонн, она включает в себя воду, продукты питания и медикаменты.

Накануне представитель Палестинского общества Красного Полумесяца Нибаль Фарсах сообщила, что поступающая в сектор Газа гуманитарная помощь позволяет покрывать около 3% потребностей жителей анклава. По ее словам, сохраняется острая потребность в воде, еде, медикаментах, машинах скорой помощи и топливе для работы больниц.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в понедельник заявил, что Израиль продолжает препятствовать и без того скудным поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа. Он отметил, что из-за отсутствия мобильной связи и интернета палестинский анклав полностью отрезан от остального мира и "никто не знает достоверно, что там сейчас происходит".

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Версия на английском языке Israel says 39 trucks of aid entered Gaza today, bringing total since start of war to 171

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