Через Клайпедский порт отправили первый крупный экспортный продовольственный груз Украины

Клайпедский государственный порт Литвы на Балтике принял и отправил первый крупный экспортный продовольственный груз Украины.

Клайпедский государственный порт Литвы на Балтике принял и отправил первый крупный экспортный продовольственный груз Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила работающая в литовской морской гавани грузовая компания Bega.

"На танкер загружено и отправлено 15 тыс. тонн украинского подсолнечного масла. Это первый случай полномасштабной экспортной перевозки груза Украины", - приводятся в сообщении слова председателя правления Bega Алоизаса Кузмарскиса.

Он пояснил, что ранее украинские товары шли небольшими пробными партиями или включались как часть груза в литовские заказы. Кому и в какую страну адресовано отправленное подсолнечное масло, председатель правления не уточнил.

Украинские грузы поступают в Клайпеду с мая текущего года. Они перевозятся по железной дороге либо автотранспортом через Польшу.