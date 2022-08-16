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Через Клайпедский порт отправили первый крупный экспортный продовольственный груз Украины

Через Клайпедский порт отправили первый крупный экспортный продовольственный груз Украины Клайпедский государственный порт Литвы на Балтике принял и отправил первый крупный экспортный продовольственный груз Украины.
Другие страны
16 августа 2022 г. 17:06
Через Клайпедский порт отправили первый крупный экспортный продовольственный груз Украины

Клайпедский государственный порт Литвы на Балтике принял и отправил первый крупный экспортный продовольственный груз Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила работающая в литовской морской гавани грузовая компания Bega.

"На танкер загружено и отправлено 15 тыс. тонн украинского подсолнечного масла. Это первый случай полномасштабной экспортной перевозки груза Украины", - приводятся в сообщении слова председателя правления Bega Алоизаса Кузмарскиса.

Он пояснил, что ранее украинские товары шли небольшими пробными партиями или включались как часть груза в литовские заказы. Кому и в какую страну адресовано отправленное подсолнечное масло, председатель правления не уточнил.

Украинские грузы поступают в Клайпеду с мая текущего года. Они перевозятся по железной дороге либо автотранспортом через Польшу.

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Версия на английском языке First Ukrainian sunflower oil shipment sets off from Lithuania

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