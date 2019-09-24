Чем закончится противостояние в президентской гонке в США? - СТАТЬЯ

Перед президентскими выборами США 2020 года стороны перешли в скрытое противостояние. Стороны пытаются найти как можно больше материала против оппонентов, чтобы разоблачить противоположную сторону перед избирателями и тем самым обеспечить свою победу. Но некоторые детали скрытого противостояния приобрели открытый характер.

Несколько дней тому назад бывший президент Барак Обама, посоветовал Трампу перед принятием серьёзных решений полагаться на различные достоверные источники, а не на телевидение и средства массовой информации. Нетрудно догадаться какие различные средства Обама имел ввиду.

Влиятельная Wall Street Journal 20 сентября утверждала, что в официальной телефонной беседе с украинским президентом Владимиром Зеленским, Трамп 8 раз просил начать расследование, связанное с сыном Джо Байдена. Через несколько часов после публикации статьи в Wall Street Journal блогер Кевин Драм отметил, что Трамп проявляет открытую заинтересованность в проведении расследования против сына Байдена, и взамен на начало расследования он предлагал Украине поставку оружия на сумму 250 миллионов долларов.

Через несколько часов после утверждения блогера, Джо Байден распространил пресс-релиз, где заявил, что такая инициатива Трампа недопустима как средство политической борьбы.

Родившийся в штате Пенсильвания Джозеф Робинет Байден был вице-президентом США в 2009-2017 годах (в оба срока президентства Обамы). Опытный политик представлял штат Делавэр в Сенате с 1973-го года, до назначения вице-президентом. Выпускник Сиракузского университета Джо Байден является кандидатом партии Демократов на предстоящих президентских выборах США 2020-го года, он - самый опасный противник Трампа.

В настоящее время утверждения блогера категорически отрицаются администрацией Трампа. Действительно, вероятность того, что блогер может знать о сумме обговариваемой во время телефонной беседы двух президентов равна нулю. С другой стороны, не случайно, что Wall Street Journal вспомнил в сентябре о телефонном разговоре, состоявшемся в июле. Перед тем, как появилась статья, 13-го сентября источник сообщил о телефонной беседе. Сейчас уже не вызывает сомнение, что этот источник работает в органах разведки. В сообщении говорилось, что кто-то блокирует передачу очень важной секретной информации разведки в конгресс. Можно предположить, что передачу информации может блокировать кто-то из близкого окружения президента.

После того, как стали известны некоторые детали темы, председатель Комитета разведки конгресса, демократ Адам Скиф направил запрос исполняющему обязанности директора Национальной службы безопасности Джозефу Магуайру, обвинив его в блокировании передачи нужной информации в конгресс.

Вся эта история началась с того, что в 2014-м году, когда Байден был вице-президентом, его сын Хантер занял пост в совете директоров украинской газовой компании Бурисма. Как только стало известно о решении партии Демократов выдвинуть Байдена в качестве кандидата в президенты, Хантер покинул этот пост.

Но и это ещё не всё. Перед Виктором Шокином, до назначения генеральным прокурором Украины в 2015-м году, была поставлена задача беспощадно бороться с коррупцией. В 2016-м по настоянию администрации Обамы и лично Байдена, Шокин был отстранён от должности за недостаточнo эффективную работу по борьбе с коррупцией. Но, в одном из последних интервью, Виктор Николаевич пояснил, что истинная причина его отстранения - решение прокуратуры провести проверки в Бурисма. Шокин сказал, что он намеревался проверить тесные связи руководства Бурисма со свергнутым президентом Януковичем, а также деятельность Роберта Хантера Байдена в компании. Как видно, Джо Байден превысив свои полномочия, помешал проведению проверок в компании, связанной с именем сына. Более того, чтобы предотвратить проверку он оказал давление на руководство другой страны.

Частые поездки личного юриста Трампа, бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани в Украину ещё больше сгустили краски. Посольство США в Киеве направило письмо в Госдеп, где говорилось, что Джулиани проводит встречи с нынешним, а также двумя предыдущими генпрокурорами Украины без ведома дипмиссии. В письме со ссылкой на украинцев, сотрудничающих с посольством, сообщалось, что Джулиани встречался ещё и с крупными украинскими олигархами, как минимум, в пяти разных странах. Говорилось, что Джулиани, встретившись с одним из помощников Зеленского в Мадриде, обсудил вопрос расследования деятельность Хантера Байдена. Вызывает удивление, что Джулиани представляет не Белый Дом, а является личным юристом Трампа. Одновременно три комитета конгресса - по разведке, по внешним связям и по надзору над деятельностью правительства - объявили 9-го сентября, что начинают расследование встреч Джулиани с украинскими олигархами.

Задолго до того, как эти подробности всплыли наружу, Кристофер Хайнц, сын второй супруги госсекретаря США в бытность Байдена вице-президентом, Джона Керри от её первого брака с томатным магнатом Хайнцом (Heintz), прервал все бизнес отношения с сыном Джо Байдена от второго брака Робертом Хантером Байденом. Пара Кристофер-Хантер являлись совладельцами компании Rosemont Seneca Partners в 2,4 миллиарда доллара. Компанией управлял друг Кристофера со студенческого общежития, Девон Арчер. (Девон Арчер был привлечён к уголовной ответственности в 2018-м году за деятельность в другой компании) За 2014-2015 годы Бурисма перевела на счёт Rosemont Seneca Bohai LLC 3,4 миллиона долларов. Об этом сообщает неправительственная организация Citizens United, каким-то образом перехватившая электронное письмо Кристофера от 13-го мая 2014-го года, адресованное помощникам отчима в Госдепе Дейвиду Уэйду и Мэтту Саммерсу. Почему Кристофер написал про своё бизнес-решение помощникам отчима тоже удивительно.

Ясно одно, одних только журналистских расследований, статей блогеров и усилий Citizens United, без передаваемой точной информации из осведомлённого источника, было бы недостаточно. Чувствуется, что в разведкругах и ближнем окружении существует какая-то сила против Трампа. Также, было бы наивно полагать, что только Трамп и его окружение заинтересованы в разоблачении Байдена. Есть вероятность, что некоторые круги среди демократов ревностно относятся к кандидатуре Байдена. В случае доказуемости превышения полномочий и оказания давления на иностранного президента, это будет серьёзным обвинением против Трампа. Но и доказательство нелегальной деятельности сына Байдена обернётся ударом против него самого и партии Демократов в целом.

У Джо Байдена было трудное детство. Его отец ранее преуспевавший в бизнесе, обанкротился к моменту рождения сына. Семья в одно время жила под опекой Финеганов, родителей матери Байдена. Будущего вице-президента в детстве часто дразнили друзья из-за того, что он заикался. Отец всегда успокаивал его: "Запомни чемпион, неважно сколько раз ты попадал в нокдаун, важно как быстро ты оправишься от нокдауна и продолжишь бой".

Сумеет ли 76-летний опытный политик Байден оправится после нокдауна и продолжить бой?

Tаир Керимов

Выпускник Гарвардского Университета

Переводчик общенационального лидера Гейдара Алиева