"Челси" уволил главного тренера

"Челси" объявил об отставке Грэма Поттера с поста главного тренера команды.

"Челси" объявил об отставке Грэма Поттера с поста главного тренера команды.

Как передает Report , об этом сообщается на официальном сайте клуба.

"Мы объявляем о том, что Грэм Поттер покинул клуб. Грэм согласился на условия клуба и поспособствовал быстрому принятию решения. Мы хотим поблагодарить его за работу и пожелать удачи в будущем", — говорится в заявлении на официальном сайте "синих".

Временно исполняющим обязанности главного тренера "Челси" назначен Бруно Салтор.

47-летний специалист возглавлял лондонскую команду с сентября 2022 года, его контракт был рассчитан до конца июня 2027 года.

Вместе с 47-летним специалистом "Челси" одержал 12 побед, потерпел 11 поражений и восемь раз сыграл вничью во всех турнирах.

Команда занимает 11-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) с 38 очками в 28 матчах. Также клуб вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретится с мадридским "Реалом".