Человеком года по версии журнала Time стал саудовский журналист Кашикчи

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Американский журнал Time объявил "Персоной года" за 2018 год саудовского журналиста Джемаля Кашикчи.
Как сообщает Report, номинация оглашена на странице журнала в интернете.
Как подчеркнул главный редактор издания Эдвард Фелсенталь, впервые Time выбрал персоной года человека, которого уже нет в живых.
Этим шагом журналисты Time решили отметить работу журналистов в целом.
Шорт-лист претендентов на это звание объявили накануне. В него вошли президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, герцогиня Сассекская Меган Маркл.
Напомним, сотрудник газеты "Вашингтон пост" Джемаль Кашикчи был убит 2 октября в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Его тело до сих пор не найдено.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости