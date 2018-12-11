Человеком года по версии журнала Time стал саудовский журналист Кашикчи

© AP https://report.az/storage/news/e418b8b3203fe98900bc7c6717a8b6cf/a9771438-6ef2-40c7-809e-aec71a5d7baa_292.jpg

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Американский журнал Time объявил "Персоной года" за 2018 год саудовского журналиста Джемаля Кашикчи.

Как сообщает Report, номинация оглашена на странице журнала в интернете.

Как подчеркнул главный редактор издания Эдвард Фелсенталь, впервые Time выбрал персоной года человека, которого уже нет в живых.

Этим шагом журналисты Time решили отметить работу журналистов в целом.

Шорт-лист претендентов на это звание объявили накануне. В него вошли президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, герцогиня Сассекская Меган Маркл.

Напомним, сотрудник газеты "Вашингтон пост" Джемаль Кашикчи был убит 2 октября в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Его тело до сих пор не найдено.