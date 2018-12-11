 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Человеком года по версии журнала Time стал саудовский журналист Кашикчи

    Впервые Time выбрал персоной года человека, которого уже нет в живых
    © AP

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Американский журнал Time объявил "Персоной года" за 2018 год саудовского журналиста Джемаля Кашикчи.

    Как сообщает Report, номинация оглашена на странице журнала в интернете. 

    Как подчеркнул главный редактор издания Эдвард Фелсенталь, впервые Time выбрал персоной года человека, которого уже нет в живых. 

    Этим шагом журналисты Time решили отметить работу журналистов в целом.

    Шорт-лист претендентов на это звание объявили накануне. В него вошли президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, герцогиня Сассекская Меган Маркл.

    Напомним, сотрудник газеты "Вашингтон пост" Джемаль Кашикчи был убит 2 октября в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Его тело до сих пор не найдено.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi