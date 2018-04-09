Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Человек с поясом шахида зашел в церковь во Франции.

Как передает Report, об этом сообщает портал PresseOcean.

Инцидент произошел в Нанте. Как сообщает портал, серьезные меры безопасности были предприняты сегодня в церкви Святого Николая и вокруг нее во французском городе Нант. Правоохранительные органы получили сообщение о том, что в церкви находится человек, который может иметь при себе пояс со взрывчатым веществом.

Полиция эвакуировала и оцепила подступы к зданию. На место прибыли пожарные расчеты и военные.

В результате подозреваемый был задержан. Оцепление вокруг церкви снято.