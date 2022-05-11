Чехию включили в Совет ООН по правам человека вместо России

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за включение Чехии в состав Совета всемирной организации по правам человека (СПЧ).

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за включение Чехии в состав Совета всемирной организации по правам человека (СПЧ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Чехия была единственным кандидатом на это место от группы восточноевропейских стран после того, как 7 апреля на спецсессии Генассамблеи по Украине была принята западная резолюция о приостановке членства России в СПЧ.

Для принятия решения о включении новой страны требовалось большинство в 97 голосов, при этом выборы проходили тайно. Делегации опускали бюллетени в непрозрачные урны. Чехия набрала 157 голосов и избрана в СПЧ до 31 декабря 2023 года.

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека. В совет входят 47 государств, каждое из которых избирается Генассамблеей на три года большинством голосов путем прямого тайного голосования.