О нас
Аудио новости

Чехию включили в Совет ООН по правам человека вместо России

Чехию включили в Совет ООН по правам человека вместо России Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за включение Чехии в состав Совета всемирной организации по правам человека (СПЧ).
Другие страны
11 мая 2022 г. 05:46
Чехию включили в Совет ООН по правам человека вместо России

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за включение Чехии в состав Совета всемирной организации по правам человека (СПЧ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Чехия была единственным кандидатом на это место от группы восточноевропейских стран после того, как 7 апреля на спецсессии Генассамблеи по Украине была принята западная резолюция о приостановке членства России в СПЧ.

Для принятия решения о включении новой страны требовалось большинство в 97 голосов, при этом выборы проходили тайно. Делегации опускали бюллетени в непрозрачные урны. Чехия набрала 157 голосов и избрана в СПЧ до 31 декабря 2023 года.

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека. В совет входят 47 государств, каждое из которых избирается Генассамблеей на три года большинством голосов путем прямого тайного голосования.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке BMT İnsan Hüquqları Şurasında Rusiyanı Çexiya əvəzləyəcək

Самое важное

Президент ознакомился с восстановительными работами, проводимыми в административном здании и Бане пресной воды в Шуше
ФотоПрезидент ознакомился с восстановительными работами, проводимыми в административном здании и Бане пресной воды в Шуше
10 мая 2022 г. 23:44
Состоялось открытие Шушинского центра цифрового управления ОАО Азеришыг
ФотоСостоялось открытие Шушинского центра цифрового управления ОАО "Азеришыг"
10 мая 2022 г. 23:29
Президент ознакомился с предстоящими ремонтно-восстановительными работами в Шушинском реальном училище
ФотоПрезидент ознакомился с предстоящими ремонтно-восстановительными работами в Шушинском реальном училище
10 мая 2022 г. 23:10
Восстановительные работы в комплексе имения Мехмандаровых в Шуше проводятся Фондом Гейдара Алиева
ФотоВосстановительные работы в комплексе имения Мехмандаровых в Шуше проводятся Фондом Гейдара Алиева
10 мая 2022 г. 22:54
Президент ознакомился с работами по восстановлению дома известного тариста Садыгджана в Шуше
ФотоПрезидент ознакомился с работами по восстановлению дома известного тариста Садыгджана в Шуше
10 мая 2022 г. 22:50
Состоялась церемония закладки фундамента центральной больницы Физулинского района
ФотоСостоялась церемония закладки фундамента центральной больницы Физулинского района
10 мая 2022 г. 22:27
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент профлицея в Физули
ФотоПрезидент Ильхам Алиев заложил фундамент профлицея в Физули
10 мая 2022 г. 22:08
Президент и первая леди посетили Физулинский район
ФотоПрезидент и первая леди посетили Физулинский район
10 мая 2022 г. 21:51
Президент: Сегодня душа отца, души сотен тысяч людей, наших шехидов, ушедших из жизни, возрадовались
Президент: Сегодня душа отца, души сотен тысяч людей, наших шехидов, ушедших из жизни, возрадовались
10 мая 2022 г. 21:42
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шушу
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шушу
10 мая 2022 г. 21:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi