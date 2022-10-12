Чехия запретит въезд россиянам по туристическим визам с 25 октября

С 25 октября россияне с туристическими шенгенскими визами не смогут попасть в Чехию.

С 25 октября россияне с туристическими шенгенскими визами не смогут попасть в Чехию.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский.

Он подчеркнул, что ограничение коснется россиян с кратковременными туристическими визами, выданными любой страной и в первую очередь тех, кто прибывает в пражский международный аэропорт.

"Мы вводим меры в отношении граждан РФ, получивших кратковременные шенгенские визы с целью туризма, культуры и спорта… Им будет запрещен въезд в Чехию. Это касается прежде всего российских граждан, которые прибывают в аэропорт в Праге", - сказал Липавский журналистам по итогам заседания кабмина.