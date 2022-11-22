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Чехия запретила аэропортный транзит без виз для граждан России

Чехия запретила аэропортный транзит без виз для граждан России Чехия ввела обязанность для россиян получать визу для транзита через аэропорты республики.
Другие страны
22 ноября 2022 г. 19:52
Чехия запретила аэропортный транзит без виз для граждан России

Чехия ввела обязанность для россиян получать визу для транзита через аэропорты республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник проинформировало на своем сайте МИД Чехии.

Обязанность получать аэропортную визу для транзита введена для россиян с 21 ноября. Только при ее наличии они смогут находиться в транзитной зоне международных аэропортов на территории республики.

Это требование не распространяется на обладателей шенгенских виз; видов на жительство в странах Евросоюза и Европейского экономического пространства, а также в Японии, Канаде и США; членов семей граждан Евросоюза; дипломатов и членов экипажей самолетов, являющихся гражданами государств-участников Конвенции о международной гражданской авиации.

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