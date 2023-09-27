Чехия закупит у США 24 истребителя F-35

Правительство Чехии в среду приняло решение о закупке в США 24 сверхзвуковых истребителей F-35.

Правительство Чехии в среду приняло решение о закупке в США 24 сверхзвуковых истребителей F-35.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил на пресс-конференции премьер страны Петр Фиала.

"Правительство сегодня приняло решение о закупке 24 сверхзвуковых самолетов F-35. Первые самолеты будут готовы в 2029 году, наши пилоты начнут на них обучение в США. В 2031 году первые истребители поступят в Чехию, а все 24 самолета мы будем иметь в 2035 году. В этом случае мы действуем на основе рекомендации армии. Одним из главных своих обязательств правительство считает обеспечение безопасности наших граждан и в целом нашей страны. А лучше всего это делать путем модернизации нашей армии и ее обеспечения тем, в чем она действительно нуждается", - сказал премьер.