Чехия закрыла границы для иностранцев из-за коронавируса

Ограничение будет действовать с 30 января по 15 февраля

Чехия закрывает границы для граждан всех иностранных государств из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщает Report со ссылкой на "Чешское радио".

Ограничение будет действовать с 30 января по 15 февраля.

Исключения коснутся иностранцев, которые учатся, работают или имеют разрешение на проживание в стране. Также можно будет въехать в Чехию для визита ближайших родственников, получения медицинской помощи, участия в свадьбах или похоронах.

Коронавирусом с начала пандемии заразились больше 972 тыс. жителей Чехии, умерли 16 тыс.