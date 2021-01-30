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Чехия закрыла границы для иностранцев из-за коронавируса

Чехия закрыла границы для иностранцев из-за коронавируса Ограничение будет действовать с 30 января по 15 февраля
Другие страны
30 января 2021 г. 13:45
Чехия закрыла границы для иностранцев из-за коронавируса

Чехия закрывает границы для граждан всех иностранных государств из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщает Report со ссылкой на "Чешское радио".

Ограничение будет действовать с 30 января по 15 февраля.

Исключения коснутся иностранцев, которые учатся, работают или имеют разрешение на проживание в стране. Также можно будет въехать в Чехию для визита ближайших родственников, получения медицинской помощи, участия в свадьбах или похоронах.

Коронавирусом с начала пандемии заразились больше 972 тыс. жителей Чехии, умерли 16 тыс.

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