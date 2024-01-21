Чехия заключит с США соглашение о покупке 24 истребителей F-35

Чехия заключит с США до конца марта 2024 года соглашение о покупке 24 сверхзвуковых истребителей F-35.

Чехия заключит с США до конца марта 2024 года соглашение о покупке 24 сверхзвуковых истребителей F-35.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство CTK.

Закупку истребителей в сентябре 2023 года одобрило чешское правительство. Общие расходы по контракту, согласно агентству, составят 150 млрд крон (примерно $6,5 млрд). Это будет крупнейшая по объему финансов сделка в истории чешской армии. В Праге не исключают, что соглашение с США будет подписано раньше марта. Конкретные сроки не установлены.

В ВВС Чехии F-35 должны заменить 14 сверхзвуковых истребителей JAS-39 Gripen, арендованных у Швеции. Американские самолеты, согласно агентству, будут защищать национальное воздушное пространство до 2069 года.