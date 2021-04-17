Чехия высылает 18 российских дипломатов

Чехия высылает 18 сотрудников посольства России

Чехия высылает 18 сотрудников посольства РФ, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на экстренной пресс-конференции в Праге заявил первый вице-премьер и глава МВД страны Ян Гамачек, временно исполняющий также обязанности министра иностранных дел.

"Я как министр иностранных дел Чехии принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были нашими спецслужбами четко определены как офицеры российских спецслужб СВР и ГРУ. В течение 48 часов Чехию должны покинуть 18 сотрудников российского посольства", - сказал он.

Как сообщает агентство Reuters, премьер Чехии Андрей Бабиш утверждает, что российские разведчики могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году.