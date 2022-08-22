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Чехия выступает за приостановку соглашений ЕС о визах с РФ и Беларусью

Чехия выступает за приостановку соглашений ЕС о визах с РФ и Беларусью Чехия в связи с ситуацией в Украине выступает за приостановку соглашений ЕС о визах с РФ и Беларусью.
Другие страны
22 августа 2022 г. 15:07
Чехия выступает за приостановку соглашений ЕС о визах с РФ и Беларусью

Чехия в связи с ситуацией в Украине выступает за приостановку соглашений ЕС о визах с РФ и Беларусью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на проходящем в Праге ежегодном совещании чешских послов и глав дипломатических миссий.

"Мы будем развивать усилия по приостановке визовых соглашений ЕС с Россией и Белоруссией, - отметил Липавский. - Ведется дискуссия по вопросу, как ограничить выдачу виз россиянам и белорусам. Я очень хорошо понимаю, что позиции государств - членов ЕС по данному вопросу расходятся и нас ждет [впереди] много работы [для достижения консенсуса]".

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