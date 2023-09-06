О нас

Чехия выразила готовность помочь Украине организовать выборы в 2024 году

Чехия выразила готовность помочь Украине организовать выборы в 2024 году Чехия готова помочь Украине провести парламентские и президентские выборы в 2024 году.
Другие страны
6 сентября 2023 г. 10:52
Чехия выразила готовность помочь Украине организовать выборы в 2024 году

Чехия готова помочь Украине провести парламентские и президентские выборы в 2024 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом порталу Euractiv сообщил официальный представитель чешского МИД Даниэл Дрейка.

"Организация выборов в условиях военного конфликта России и Украины регулируется законодательством Украины, и, несмотря на сложность, мы считаем, что их можно организовать в следующем году. Чехия готова поддержать Украину в этом вопросе, но точная форма этой помощи может обсуждаться только на основании конкретного запроса украинской стороны", - заявил официальный представитель МИД.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан подтвердил готовность страны оказать помощь, добавив, что требования, выдвигаемые Украиной, будут определять специфику чешской помощи.

Парламентские выборы должны пройти в Украине в октябре, а президентские - весной 2024 года. По конституции проводить их во время действия военного положения нельзя. Однако западные партнеры Киева настаивают на проведении выборов в предусмотренные сроки. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что выборы главы государства могут пройти только после завершения боевых действий. Но позднее риторика украинского президента несколько изменилась, и он допустил проведение выборов до окончания боевых действий, если Запад предоставит для этого финансирование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Czech Republic ready to help Ukraine organize elections in 2024

Экслюзивные новости

Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
5 сентября 2023 г. 16:23
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
5 сентября 2023 г. 16:20
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
5 сентября 2023 г. 14:37
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
5 сентября 2023 г. 13:10
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
5 сентября 2023 г. 11:53
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
4 сентября 2023 г. 16:11
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
4 сентября 2023 г. 15:37
Эксперт: Перезапуск формата Иран-Азербайджан-Турция позволит возобновить коммуникации в регионе
Эксперт: Перезапуск формата "Иран-Азербайджан-Турция" позволит возобновить коммуникации в регионе
4 сентября 2023 г. 15:34
В Азербайджане ведется работа по созданию засухоустойчивых, урожайных сортов пшеницы
В Азербайджане ведется работа по созданию засухоустойчивых, урожайных сортов пшеницы
4 сентября 2023 г. 15:02
Открытие Центра детского творчества, который Казахстан строит в Физули, запланировано на декабрь
Открытие Центра детского творчества, который Казахстан строит в Физули, запланировано на декабрь
4 сентября 2023 г. 15:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi