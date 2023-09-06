Чехия выразила готовность помочь Украине организовать выборы в 2024 году

Чехия готова помочь Украине провести парламентские и президентские выборы в 2024 году.

Чехия готова помочь Украине провести парламентские и президентские выборы в 2024 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом порталу Euractiv сообщил официальный представитель чешского МИД Даниэл Дрейка.

"Организация выборов в условиях военного конфликта России и Украины регулируется законодательством Украины, и, несмотря на сложность, мы считаем, что их можно организовать в следующем году. Чехия готова поддержать Украину в этом вопросе, но точная форма этой помощи может обсуждаться только на основании конкретного запроса украинской стороны", - заявил официальный представитель МИД.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан подтвердил готовность страны оказать помощь, добавив, что требования, выдвигаемые Украиной, будут определять специфику чешской помощи.

Парламентские выборы должны пройти в Украине в октябре, а президентские - весной 2024 года. По конституции проводить их во время действия военного положения нельзя. Однако западные партнеры Киева настаивают на проведении выборов в предусмотренные сроки. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что выборы главы государства могут пройти только после завершения боевых действий. Но позднее риторика украинского президента несколько изменилась, и он допустил проведение выборов до окончания боевых действий, если Запад предоставит для этого финансирование.