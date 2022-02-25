О нас
Аудио новости

Чехия выделит Украине 14 миллионов долларов на гуманитарную помощь

Чехия выделит Украине 14 миллионов долларов на гуманитарную помощь Правительство Чехии приняло в пятницу решение выделить 300 млн крон (около 14 млн долларов) на гуманитарную помощь Украине.
Другие страны
25 февраля 2022 г. 17:50
Чехия выделит Украине 14 миллионов долларов на гуманитарную помощь

Правительство Чехии приняло в пятницу решение выделить 300 млн крон (около 14 млн долларов) на гуманитарную помощь Украине.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на пресс-конференции премьер Петр Фиала.

"Члены правительства весьма детально рассмотрели ситуацию, складывающуюся в Украине, и приняли решение о выделении на гуманитарную помощь этой стране 300 млн крон", - сообщил премьер.

По словам Фиалы, Украине также будет предоставлены запасы крови и топлива.

Чехия также, по словам премьера, приостанавливает выдачу долговременных видов на проживание в республике, также будут пересмотрены ранее выданные разрешения на проживание в стране.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Глава Еврокомиссии: Мы полны решимости привлечь Кремль к ответственности
Глава Еврокомиссии: Мы полны решимости привлечь Кремль к ответственности
25 февраля 2022 г. 17:41
Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до семи
Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до семи
25 февраля 2022 г. 17:33
Штайнмайер призвал Путина остановить войну на Украине
Штайнмайер призвал Путина остановить войну на Украине
25 февраля 2022 г. 17:22
Польша намерена закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний
Польша намерена закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний
25 февраля 2022 г. 17:05
В Кремле ответили на предложение Зеленского провести переговоры
В Кремле ответили на предложение Зеленского провести переговоры
25 февраля 2022 г. 17:03
Папа римский предложил посредничество в урегулировании кризиса вокруг Украины
Папа римский предложил посредничество в урегулировании кризиса вокруг Украины
25 февраля 2022 г. 16:34
Зеленский : Украинский народ продолжает бороться
Зеленский : Украинский народ продолжает бороться
25 февраля 2022 г. 16:24
В Германии планируют снизить импорт угля из России
В Германии планируют снизить импорт угля из России
25 февраля 2022 г. 16:23
Цзиньпин: Китай поддерживает урегулирование между Россией и Украиной путем переговоров
Цзиньпин: Китай поддерживает урегулирование между Россией и Украиной путем переговоров
25 февраля 2022 г. 16:06
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров
25 февраля 2022 г. 15:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi