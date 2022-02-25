Чехия выделит Украине 14 миллионов долларов на гуманитарную помощь

Правительство Чехии приняло в пятницу решение выделить 300 млн крон (около 14 млн долларов) на гуманитарную помощь Украине.

Правительство Чехии приняло в пятницу решение выделить 300 млн крон (около 14 млн долларов) на гуманитарную помощь Украине.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на пресс-конференции премьер Петр Фиала.

"Члены правительства весьма детально рассмотрели ситуацию, складывающуюся в Украине, и приняли решение о выделении на гуманитарную помощь этой стране 300 млн крон", - сообщил премьер.

По словам Фиалы, Украине также будет предоставлены запасы крови и топлива.

Чехия также, по словам премьера, приостанавливает выдачу долговременных видов на проживание в республике, также будут пересмотрены ранее выданные разрешения на проживание в стране.