Чехия ввела санкции против патриарха Кирилла

Сегодня Чехия ввела санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла за поддержку войны России в Украине.

Сегодня Чехия ввела санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла за поддержку войны России в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает пишет издание České noviny со ссылкой на решение правительства Чехии.

Ему запрещен въезд в Чехию, какие-либо финансовые операции через чешские структуры. Кроме того, принято решение о заморозке активов патриарха в стране.

"Включение в национальный санкционный список стало возможным благодаря так называемому "акту Магнитского", который вступил в силу в январе", - пишет издание.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что условием для включения любого субъекта в санкционный список является тщательно задокументированная деятельность, которая нарушает или угрожает территориальной целостности, суверенитету или независимости.

Согласно документу МИД Чехии, патриарх Кирилл является давним союзником президента Владимира Путина и "своими действиями активно поддерживает российскую агрессию в Украине. Он использует важное положение главы РПЦ и своими проповедями и публичными выступлениями дает религиозное оправдание и объяснение российской агрессии".