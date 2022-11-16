Чехия вслед за Польшей намерена повысить защиту своего воздушного пространства

Власти Чехии на фоне инцидента с ракетой в Польше рассматривают меры повышения национальной безопасности, в том числе укрепления защиты воздушного пространства.
Как передает Report, об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липавский в интервью британскому телеканалу Sky News.
"Нам нужно расследовать этот [инцидент] и быть готовым принять ряд мер в области безопасности. Нам необходимо защитить свое воздушное пространство", - сказал он.
В деревне Пшеводув (Люблинское воеводство) на востоке Польши вблизи Украины накануне упала ракета, в результате чего погибли два человека.
Президент республики