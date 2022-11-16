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Чехия вслед за Польшей намерена повысить защиту своего воздушного пространства

Чехия вслед за Польшей намерена повысить защиту своего воздушного пространства Власти Чехии на фоне инцидента с ракетой в Польше рассматривают меры повышения национальной безопасности, в том числе укрепления защиты воздушного пространства.
Другие страны
16 ноября 2022 г. 14:44
Чехия вслед за Польшей намерена повысить защиту своего воздушного пространства

Власти Чехии на фоне инцидента с ракетой в Польше рассматривают меры повышения национальной безопасности, в том числе укрепления защиты воздушного пространства.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липавский в интервью британскому телеканалу Sky News.

"Нам нужно расследовать этот [инцидент] и быть готовым принять ряд мер в области безопасности. Нам необходимо защитить свое воздушное пространство", - сказал он.

В деревне Пшеводув (Люблинское воеводство) на востоке Польши вблизи Украины накануне упала ракета, в результате чего погибли два человека.

Президент республики Анджей Дуда утверждает, что пока нет доказательств, которые указывают на то, кем был выпущен этот снаряд. При этом МИД Польши утверждал, что ракета была российского производства.

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Версия на английском языке Czech Republic, following Poland, eyes increasing protection of its airspace

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