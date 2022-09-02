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Чехия вскоре получит из ФРГ танки Leopard вместо отправленной Украине техники

Чехия вскоре получит из ФРГ танки Leopard вместо отправленной Украине техники Чехия и Германия согласовали передачу Бундесвером в дар чешской армии 15 танков Leopard 2A4 взамен боевой техники, которая Прага подарила Киеву.
Другие страны
2 сентября 2022 г. 07:31
Чехия вскоре получит из ФРГ танки Leopard вместо отправленной Украине техники

Чехия и Германия согласовали передачу Бундесвером в дар чешской армии 15 танков Leopard 2A4 взамен боевой техники, которая Прага подарила Киеву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг Чешское телевидение.

Соглашение о передаче германских танков, согласно ТВ, готово и находится на рассмотрении глав Минобороны обеих стран. Как ожидается, оно будет подписано в ближайшее время. Германская сторона обеспечит, чтобы электронные системы Leopard 2A4, прежде всего системы связи, соответствовали требованиям ВС Чехии. Из ФРГ первые боевые машины могут поступить в республику до конца года.

Между тем, согласно местным СМИ, Чехия планирует произвести закупку в Германии 50 наиболее современных танков Leopard 2A7+. Переговоры об этом должны начаться в ближайшее время.

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Версия на азербайджанском языке Çexiya Ukraynaya göndərilən texnika əvəzinə "Leopard" tankları alacaq

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