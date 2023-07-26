Чехия в суде потребовала от России вернуть $2,4 млн за аренду земельных участков

Дипломатический сервис МИД Чехии направил в пражский суд иск против России о возвращении средств, полученных РФ вследствие "неосновательного обогащения" за последние три года в размере более 53 млн крон (2,4 млн долларов).

Дипломатический сервис МИД Чехии направил в пражский суд иск против России о возвращении средств, полученных РФ вследствие "неосновательного обогащения" за последние три года в размере более 53 млн крон (2,4 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

По его словам, Чехия не получила официальный ответ от представителей России на предыдущие досудебные обращения.

Кабмин Чехии 17 мая отменил девять распоряжений правительства социалистической Чехословакии, принятых в 1970-1980-е годы, согласно которым СССР были бесплатно предоставлены для использования в дипломатических целях участки на территории республики. Утверждается, что РФ сейчас использует эти участки не по их прямому назначению, поэтому нет повода для их дальнейшего бесплатного предоставления.

На земельных участках, за аренду которых чешское государство будет требовать от российской стороны плату, расположены комплекс бытовых зданий на Швайгеровой улице в Праге, а также здания бывших российских генконсульств в Карловых Варах и Брно. Здания бывших консульств РФ лишились дипломатического статуса в мае 2022 года.