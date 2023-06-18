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Чехия в 2024 году сможет направить астронавта на МКС

Чехия в 2024 году сможет направить астронавта на МКС Чехия в будущем году сможет направить астронавта на работающую на околоземной орбите Международную космическую станцию (МКС).
Другие страны
18 июня 2023 г. 12:12
Чехия в 2024 году сможет направить астронавта на МКС

Чехия в будущем году сможет направить астронавта на работающую на околоземной орбите Международную космическую станцию (МКС).

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал novinky.cz.

Правительство республики, согласно порталу, получило предложение направить чешского астронавта в состав экипажа пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX. Космическая миссия, как предполагается, должна состояться в предстоящем году при условии, что на ее осуществление будет собрано необходимое количество средств.

Полет на МКС будет осуществлен, как отметил портал, в рамках коммерческой программы Axiom. Чехия за участие в нем своего астронавта должна заплатить примерно 1 млрд крон (около $46 млн). "Мы правительство совершенно точно хотим выискивать финансы для реализации этого плана", - привел портал слова министра транспорта республики Мартина Купки.

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