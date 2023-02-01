Чехия в 2022 году сократила долю российского газа до 4 процентов

Доля природного газа из России, поставки которого в начале 2022 года на 97% обеспечивали нужды Чехии в этом виде энергетического сырья, сократилась к концу прошлого года до четырех процентов.

Доля природного газа из России, поставки которого в начале 2022 года на 97% обеспечивали нужды Чехии в этом виде энергетического сырья, сократилась к концу прошлого года до четырех процентов.

Как передает Report , об этом сообщило информационное агентство ČTK со ссылкой на премьер-министра республики Петра Фиалу.

"Чехия в прошлом году снизила свою зависимость от поставок российского газа с 97% до нынешних, как максимум, четырех процентов", - привело агентство слова премьера. Политик также сказал, что газ из РФ заменили поставки из Норвегии, а также поставки сжиженного газа морским путем из-за океана.

Чехия планирует полностью отказаться от получения газа и нефти из России. Данное решение было принято властями республики после 24 февраля прошлого года.