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Чехия в 2022 году сократила долю российского газа до 4 процентов

Чехия в 2022 году сократила долю российского газа до 4 процентов Доля природного газа из России, поставки которого в начале 2022 года на 97% обеспечивали нужды Чехии в этом виде энергетического сырья, сократилась к концу прошлого года до четырех процентов.
Другие страны
1 февраля 2023 г. 01:34
Чехия в 2022 году сократила долю российского газа до 4 процентов

Доля природного газа из России, поставки которого в начале 2022 года на 97% обеспечивали нужды Чехии в этом виде энергетического сырья, сократилась к концу прошлого года до четырех процентов.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство ČTK со ссылкой на премьер-министра республики Петра Фиалу.

"Чехия в прошлом году снизила свою зависимость от поставок российского газа с 97% до нынешних, как максимум, четырех процентов", - привело агентство слова премьера. Политик также сказал, что газ из РФ заменили поставки из Норвегии, а также поставки сжиженного газа морским путем из-за океана.

Чехия планирует полностью отказаться от получения газа и нефти из России. Данное решение было принято властями республики после 24 февраля прошлого года.

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