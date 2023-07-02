Чехия в 2022 году оказала помощь беженцам из Украины на €590 млн

Чехия в 2022 году выделила 14 млрд крон (примерно €590 млн) на обеспечение пребывания украинских беженцев в республике.

Чехия в 2022 году выделила 14 млрд крон (примерно €590 млн) на обеспечение пребывания украинских беженцев в республике.

Как передает Report , об этом сообщило информационное агентство CTK со ссылкой на министра иностранных дел республики Яна Липавского.

По линии МИД Чехии было выделено 193 млн крон (около €8,2 млн) на реализацию дополнительных 27 гуманитарных проектов, касающихся пострадавших в военном конфликте в Украине. Шесть из них были направлены на поддержку украинских беженцев в Молдове, остальные - спасающимся от конфликта на территориях Украины, не затронутых боевыми действиями.

Гуманитарные организации Чехии также активно помогают пострадавшим в конфликте. В Чехии, как напомнило CTK, действует, кроме прочего, рассчитанная на три года правительственная программа помощи Украине, согласно которой в период с 2023 по 2025 годы этой стране она ежегодно будет оказываться на сумму в 500 млн. крон (примерно €21,5 млн).

В общей сложности в 2022 году Чехия направила в качестве помощи на цели развития находящихся вне Евросоюза третьих стран 20,86 млрд крон (примерно €878 млн). По сравнению с 2021 годом объем этой поддержки возрос на 12 млрд крон (около €505 млн). Это связано с событиями в Украине. Среди стран, поддерживаемых республикой, находятся Босния и Герцеговина, Эфиопия, Грузия, Камбоджа, Молдова и Зимбабве.

Средства в 2022 году получали также находящиеся в Турции беженцы из Сирии.