Чехия ужесточила правила въезда в страну туристов из ЕС

Въезд в Чехию для граждан других стран Евросоюза с туристическими целями с 27 декабря возможен только при наличии справки об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, что должно воспрепятствовать распространению омикрон-штамма.

Въезд в Чехию для граждан других стран Евросоюза с туристическими целями с 27 декабря возможен только при наличии справки об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, что должно воспрепятствовать распространению омикрон-штамма.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в министерстве здравоохранения республики.

"С понедельника, 27 декабря, въезд в Чехию с туристическими целями для граждан других стран Евросоюза старше 18 лет возможен только со справками об отрицательном результате теста на ковид, что связано с распространением омикрон-штамма коронавируса, - отметили в Минздраве. - От необходимости проходить ПЦР-тесты освобождены получившие три дозы вакцины от коронавируса, зарегистрированной в Евросоюзе".