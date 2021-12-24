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Чехия ужесточила правила въезда в страну туристов из ЕС

Чехия ужесточила правила въезда в страну туристов из ЕС Въезд в Чехию для граждан других стран Евросоюза с туристическими целями с 27 декабря возможен только при наличии справки об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, что должно воспрепятствовать распространению омикрон-штамма.
Другие страны
24 декабря 2021 г. 07:41
Чехия ужесточила правила въезда в страну туристов из ЕС

Въезд в Чехию для граждан других стран Евросоюза с туристическими целями с 27 декабря возможен только при наличии справки об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, что должно воспрепятствовать распространению омикрон-штамма.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в министерстве здравоохранения республики.

"С понедельника, 27 декабря, въезд в Чехию с туристическими целями для граждан других стран Евросоюза старше 18 лет возможен только со справками об отрицательном результате теста на ковид, что связано с распространением омикрон-штамма коронавируса, - отметили в Минздраве. - От необходимости проходить ПЦР-тесты освобождены получившие три дозы вакцины от коронавируса, зарегистрированной в Евросоюзе".

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