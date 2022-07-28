Чехия ускорила возможную передачу МиГ-29 ВСУ

Правительство Чехии согласилось на просьбу Словакии охранять ее воздушное пространство. Это, в свою очередь, позволит словакам передать Украине свой парк истребителей МиГ-29.

Правительство Чехии согласилось на просьбу Словакии охранять ее воздушное пространство. Это, в свою очередь, позволит словакам передать Украине свой парк истребителей МиГ-29.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает агентство Reuters.

С такой просьбой Словакия обратилась к своим союзникам по НАТО, поскольку планирует прекратить выпуск своих истребителей Миг-29 российского производства в августе в соответствии с давними планами модернизации армии. На смену им придут боевые самолеты из США.

В связи с этим в правительстве Словакии отмечали, что готовы передать эти советские самолеты Украине для противостояния РФ. На балансе страны имеется 11 многоцелевых истребителей МиГ-29.

По информации Минобороны Чехии, их армия будет обеспечивать патрулирование воздушного пространства Словакии как минимум до конца 2023 года. Начнут это делать в сентябре. Ожидается, что поляки также примут участие.