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    Чехия укрепит погранконтроль вслед за Австрией и Германией

    Глава МВД Чехии сказал, что, возможно, потребуются дальнейшие меры

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Вслед за Германией и Австрией об усилении пограничного контроля объявила Чехия.

    Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что после временного прекращения железнодорожного сообщения между Австрией и Германией поток беженцев и мигрантов может направиться в Германию обходным путем через Чехию.

    Министр внутренних дел Чехии Милан Хованец сказал, что, возможно, потребуются дальнейшие меры в зависимости от количества беженцев, которые приедут в Чехию.

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