Чехия укрепит погранконтроль вслед за Австрией и Германией

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Вслед за Германией и Австрией об усилении пограничного контроля объявила Чехия.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что после временного прекращения железнодорожного сообщения между Австрией и Германией поток беженцев и мигрантов может направиться в Германию обходным путем через Чехию.

Министр внутренних дел Чехии Милан Хованец сказал, что, возможно, потребуются дальнейшие меры в зависимости от количества беженцев, которые приедут в Чехию.