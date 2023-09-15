Чехия сможет купить американские истребители F-35A по сниженной цене

Чехия, в случае закупки в США 24-х сверхзвуковых истребителей 5-го поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II, сможет заплатить за них примерно на 10% меньше от первоначально предполагаемой стоимости в 122 млрд крон (€5 млрд).

Чехия, в случае закупки в США 24-х сверхзвуковых истребителей 5-го поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II, сможет заплатить за них примерно на 10% меньше от первоначально предполагаемой стоимости в 122 млрд крон (€5 млрд).

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил представитель национального министерства обороны Ярослав Мику.

Переговоры о деталях контракта на закупку истребителей пока не завершены. Точная его стоимость станет известна после их окончания. Первые самолеты для республики будут произведены в 2029 году, а в 2031 году все они должны поступить в Чехию. F-35A будут полностью укомплектованы вооружением, включая ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля".

Начало обучения чешского летного и наземного персонала, который будет обслуживать истребители, предполагается начать в 2029 году. Оно, как указывают СМИ, должно пройти за счет американской стороны, которая также примет на себя расходы по ремонту самолетов в течение первых лет эксплуатации.

ВВС Чехии в данный момент используют арендованные в Швеции 14 сверхзвуковых истребителей 4-го поколения Jas 39 Gripen. Их должны заменить F-35A, срок эксплуатации которых определен до 2070 года.