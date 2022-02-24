Чехия приостановила выдачу виз россиянам и отозвала послов в РФ и Беларуси

Чехия в ответ на военную операцию в Украине останавливает выдачу виз гражданам России, исключения сделаны для россиян, которые имеют право на их получение по гуманитарным соображениям.

Чехия в ответ на военную операцию в Украине останавливает выдачу виз гражданам России, исключения сделаны для россиян, которые имеют право на их получение по гуманитарным соображениям.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг журналистам премьер-министр республики Петр Фиала по итогам заседания Государственного совета безопасности.

"Мы остановим сбор заявлений на выдачу виз от граждан России во всех наших дипломатических представительствах. Исключения сделаны для случаев [предоставления виз] по гуманитарным [соображениям]", - сказал Фиала.

Кроме того, Чехия закрывает российские генеральные консульства в городах Брно и Карловы Вары, а также свои представительства в Петербурге и Екатеринбурге.

"Мы отзываем свое согласие на деятельность [генерального] консульства в Карловых Варах и Брно. Одновременно мы приостанавливаем работу наших [генеральных] консульств в Петербурге и Екатеринбурге", - сказал Фиала.

Премьер добавил, что Чехия отзывает на консультации в Прагу послов республики в России и Беларуси.