О нас
Аудио новости

Чехия приостановила выдачу виз россиянам и отозвала послов в РФ и Беларуси

Чехия приостановила выдачу виз россиянам и отозвала послов в РФ и Беларуси Чехия в ответ на военную операцию в Украине останавливает выдачу виз гражданам России, исключения сделаны для россиян, которые имеют право на их получение по гуманитарным соображениям.
Другие страны
24 февраля 2022 г. 17:46
Чехия приостановила выдачу виз россиянам и отозвала послов в РФ и Беларуси

Чехия в ответ на военную операцию в Украине останавливает выдачу виз гражданам России, исключения сделаны для россиян, которые имеют право на их получение по гуманитарным соображениям.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг журналистам премьер-министр республики Петр Фиала по итогам заседания Государственного совета безопасности.

"Мы остановим сбор заявлений на выдачу виз от граждан России во всех наших дипломатических представительствах. Исключения сделаны для случаев [предоставления виз] по гуманитарным [соображениям]", - сказал Фиала.

Кроме того, Чехия закрывает российские генеральные консульства в городах Брно и Карловы Вары, а также свои представительства в Петербурге и Екатеринбурге.

"Мы отзываем свое согласие на деятельность [генерального] консульства в Карловых Варах и Брно. Одновременно мы приостанавливаем работу наших [генеральных] консульств в Петербурге и Екатеринбурге", - сказал Фиала.

Премьер добавил, что Чехия отзывает на консультации в Прагу послов республики в России и Беларуси.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Czech Republic suspends issuance of visas to Russians, recalls ambassadors to Russia & Belarus

Самое важное

Первый день войны - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоПервый день войны - ФОТОРЕПОРТАЖ
24 февраля 2022 г. 18:26
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
24 февраля 2022 г. 08:33
Завершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Россию
Завершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Россию
23 февраля 2022 г. 20:38
Президенты Азербайджана и Турции обсудили отношения с Арменией и украинский вопрос
Президенты Азербайджана и Турции обсудили отношения с Арменией и украинский вопрос
23 февраля 2022 г. 18:03
Армянские боевики подвергли обстрелу село Физулинского района
Армянские боевики подвергли обстрелу село Физулинского района
23 февраля 2022 г. 14:46
Глава организации Матери Сребреницы: Резня в Ходжалы является актом геноцида
Глава организации "Матери Сребреницы": Резня в Ходжалы является актом геноцида
23 февраля 2022 г. 14:10
Московская декларация - очередная поддержка территориальной целостности, независимости и безопасности Азербайджана
Московская декларация - очередная поддержка территориальной целостности, независимости и безопасности Азербайджана
23 февраля 2022 г. 12:37
Лидер России: Мы признательны азербайджанскому руководству
Лидер России: Мы признательны азербайджанскому руководству
23 февраля 2022 г. 00:18
Россия и Азербайджан проведут безотлагательные консультации в случае угрозы интересам безопасности
Россия и Азербайджан проведут безотлагательные консультации в случае угрозы интересам безопасности
22 февраля 2022 г. 22:27
Путин: Декларация о союзническом взаимодействии станет новым этапом в отношениях
Путин: Декларация о союзническом взаимодействии станет новым этапом в отношениях
22 февраля 2022 г. 16:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi