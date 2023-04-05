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Чехия предоставит Украине военную помощь на сумму около $35 млн

Чехия предоставит Украине военную помощь на сумму около $35 млн Чехия планирует предоставить Украине военную помощь в размере почти $35 млн.
Другие страны
5 апреля 2023 г. 19:30
Чехия предоставит Украине военную помощь на сумму около $35 млн

Чехия планирует предоставить Украине военную помощь в размере почти $35 млн.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова.

«Помощь, которую мы планируем совместно с начальником Генштаба Карелом Жехкой, составляет от 600 до 700 миллионов крон (около $35 млн). Это не финансовая помощь, это военные материалы, которые до сих пор находятся на наших складах, что они нам не нужны и армия действительно может отправить их в Украину без ущерба для собственной обороноспособности", - сказала Чернохова, слова которой приводит чешское издание СТК.

Как отмечает издание, такое заявление глава оборонного ведомства Чехии сделала по итогам ее встречи с президентом Петером Павлом, которому она передала перечень помощи, которую Чехия уже направила Украине.

Она подчеркнула, что вместе с начальником Генштаба они всегда следят за тем, чтобы материал, отправленный в Украину, можно было чем-то заменить.

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