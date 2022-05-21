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Чехия предоставила убежище более 350 тысячам беженцам с Украины

Чехия предоставила убежище более 350 тысячам беженцам с Украины Чехия с 24 февраля предоставила 350 302 гражданам Украины специальные визы, позволяющие получить убежище в стране сроком на один год.
Другие страны
21 мая 2022 г. 12:13
Чехия предоставила убежище более 350 тысячам беженцам с Украины

Чехия с 24 февраля предоставила 350 302 гражданам Украины специальные визы, позволяющие получить убежище в стране сроком на один год.

Как передает Report, об этом сообщает МВД Чехии на странице в Twitter.

По состоянию 20 мая было выдано 1 012 виз. Их могут также получить проживающие на Украине граждане других стран, нуждающиеся в убежище. По данным чешского МВД, на учет в полицию по делам иностранцев встали 252 078 беженцев с Украины.

Отмечается, что в Чехии большинство из украинских беженцев — дети, три четверти взрослых беженцев — женщины.

Накануне UNICEF сообщил о том, что число украинских беженцев приблизилось к отметке в 14 млн.

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