Чехия предоставила исключения из санкций против России для 33 компаний

Чехия предоставила с начала действия антироссийских санкций исключения для 33 компаний страны, большинство из которых развивают свою деятельность в сферах энергетики и фармацевтики.

Чехия предоставила с начала действия антироссийских санкций исключения для 33 компаний страны, большинство из которых развивают свою деятельность в сферах энергетики и фармацевтики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник новостной портал seznam.cz.

Исключения из санкций предоставляет республиканское Финансово-аналитическое управление. Согласно данным портала, 37% из общего числа исключений было предоставлено фирмам, связанным с атомной энергетикой, и в 46% случаев - с фармацевтической промышленностью. Предполагается, согласно неподтвержденной официально информации портала, что наиболее часто за исключением из санкций обращалась крупнейшая энергетическая компания CEZ, в собственности которой находятся построенные при помощи СССР АЭС "Темелин" и "Дукованы".

Чешские власти, согласно порталу, могут разрешить поставки в РФ лекарств и составляющих для их производства. При этом будет необходимо обосновать, что экспорт необходим исключительно в медицинских целях.