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Чехия предложила провести у себя встречу глав МИД стран НАТО в 2024 году

Чехия предложила провести у себя встречу глав МИД стран НАТО в 2024 году Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский предложил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу провести в республике в 2024 году неформальную встречу глав МИД государств - членов Североатлантического альянса.
Другие страны
27 марта 2023 г. 16:43
Чехия предложила провести у себя встречу глав МИД стран НАТО в 2024 году

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский предложил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу провести в республике в 2024 году неформальную встречу глав МИД государств - членов Североатлантического альянса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава МИД Чехии написал в Twitter после состоявшейся в понедельник встречи со Столтенбергом.

"Прага вновь на карте мира! Я предложил Йенсу Столтенбергу, чтобы Чехия приняла в будущем году неформальное заседание министров иностранных дел стран НАТО", - отметил он.

Чехия, по его словам, хочет активно участвовать в реализации и развитии политики стран Североатлантического альянса. "Наш голос услышан и будет слышен!", - отметил Ян Липавский.

Столтенберг принял предложение министра об организации в Чехии в будущем году неформальной встречи глав МИД стран НАТО.

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Версия на английском языке Czech Republic offers to host meeting of NATO foreign ministers in 2024

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