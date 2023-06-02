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Чехия потребует от РФ плату за аренду земли под дипломатическими зданиями в трех городах

Чехия потребует от РФ плату за аренду земли под дипломатическими зданиями в трех городах Чехия потребует от России оплачивать аренду земельных участков под находящимися в ее пользовании домами в Праге, зданиями генеральных консульств в городах Карловы Вары (Западная Чехия) и Брно (юго-восток республики).
Другие страны
2 июня 2023 г. 21:55
Чехия потребует от РФ плату за аренду земли под дипломатическими зданиями в трех городах

Чехия потребует от России оплачивать аренду земельных участков под находящимися в ее пользовании домами в Праге, зданиями генеральных консульств в городах Карловы Вары (Западная Чехия) и Брно (юго-восток республики).

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство CTK со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы чешского министерства иностранных дел.

Аренда будет затребована, согласно агентству, за земельные участники, на которых, в частности, в районе Прага-6 находятся комплекс жилых домов на Швайгеровой улице, а также православный храм святой Людмилы, находящийся на Сибирской площади. В общей сложности речь идет о 59 земельных участках суммарной площадью 49 271 кв. м. На них, как утверждается, размещены объекты, которые не используются посольством РФ в дипломатических целях.

Правительство Чехии 17 мая отменило принятые кабмином Чехословакии в период с 1972 по 1980 год девять постановлений о передаче СССР, правопреемницей которого стала РФ, в бесплатное пользование земельных участков в республике. Власти намерены обратиться к российской стороне с требованием заплатить за аренду земельных участков, которые, как утверждается, не использовались в дипломатических целях в течение предыдущих трех лет.

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