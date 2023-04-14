О нас

Чехия потратила на помощь украинским беженцам почти 1,6 млрд долларов

Чехия потратила на помощь украинским беженцам почти 1,6 млрд долларов Чехия с 24 февраля 2022 года и до конца марта текущего года потратила около 1,59 млрд долларов на оказание помощи беженцам из Украины.
Другие страны
14 апреля 2023 г. 19:37
Чехия потратила на помощь украинским беженцам почти 1,6 млрд долларов

Чехия с 24 февраля 2022 года и до конца марта текущего года потратила около 1,59 млрд долларов США на оказание помощи беженцам из Украины.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в заявлении Министерства финансов Чехии.

"Более 1 млрд долларов потрачено на помощь беженцам из государственного бюджета Чехии. При этом около 100 тысяч украинцев по приезде начали работать, а это значит, что значительная часть средств возвращается в чешскую экономику в виде налогов и сборов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего средств было потрачено на социальные выплаты, проживание беженцев и здравоохранение.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Çexiya ukraynalı qaçqınlara kömək üçün 1,59 milyard dollar xərcləyib

Другие новости из категории

В Кении от голода умерли четыре человека, ожидавшие скорого конца света
В Кении от голода умерли четыре человека, ожидавшие скорого конца света
14 апреля 2023 г. 19:03
Главы МИД Турции и Австрии в Вене обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Главы МИД Турции и Австрии в Вене обсудили ситуацию на Южном Кавказе
14 апреля 2023 г. 17:20
Глава Пентагона на следующей неделе посетит Швецию и Германию
Глава Пентагона на следующей неделе посетит Швецию и Германию
14 апреля 2023 г. 16:53
Охрану Конституционного совета в Париже усилили в день решения о пенсионной реформе
Охрану Конституционного совета в Париже усилили в день решения о пенсионной реформе
14 апреля 2023 г. 16:39
В Швеции задержали гражданку РФ по подозрению в промышленном шпионаже
В Швеции задержали гражданку РФ по подозрению в промышленном шпионаже
14 апреля 2023 г. 16:05
Британия выделила свыше 800 млн долларов на разработку нового истребителя
Британия выделила свыше 800 млн долларов на разработку нового истребителя
14 апреля 2023 г. 11:57
Главы МИД Китая и Германии обсудили украинский кризис
Главы МИД Китая и Германии обсудили украинский кризис
14 апреля 2023 г. 11:44
Глава Минобороны Китая совершит визит в РФ 16-19 апреля
Глава Минобороны Китая совершит визит в РФ 16-19 апреля
14 апреля 2023 г. 11:21
В Аргентине зафиксировали рекордное число смертей от лихорадки денге
В Аргентине зафиксировали рекордное число смертей от лихорадки денге
14 апреля 2023 г. 08:54
Губернатор Флориды ввел режим ЧС из-за наводнения
Губернатор Флориды ввел режим ЧС из-за наводнения
14 апреля 2023 г. 07:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi