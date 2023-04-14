Чехия потратила на помощь украинским беженцам почти 1,6 млрд долларов

Чехия с 24 февраля 2022 года и до конца марта текущего года потратила около 1,59 млрд долларов на оказание помощи беженцам из Украины.

Чехия с 24 февраля 2022 года и до конца марта текущего года потратила около 1,59 млрд долларов США на оказание помощи беженцам из Украины.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в заявлении Министерства финансов Чехии.

"Более 1 млрд долларов потрачено на помощь беженцам из государственного бюджета Чехии. При этом около 100 тысяч украинцев по приезде начали работать, а это значит, что значительная часть средств возвращается в чешскую экономику в виде налогов и сборов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего средств было потрачено на социальные выплаты, проживание беженцев и здравоохранение.