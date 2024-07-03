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Чехия поставила Украине военную помощь на $288 млн

Чехия поставила Украине военную помощь на $288 млн Чехия передала Украине военную технику и боеприпасы из собственных запасов вооруженных сил на сумму 6,75 млрд крон (около 288,4 млн долларов) с февраля 2022 года по май 2024 года.
Другие страны
3 июля 2024 г. 19:19
Чехия поставила Украине военную помощь на $288 млн

Чехия передала Украине военную технику и боеприпасы из собственных запасов вооруженных сил на сумму 6,75 млрд крон (около 288,4 млн долларов) с февраля 2022 года по май 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщило министерство обороны европейской страны.

По данным ведомства, Чехия поставила в Украину в общей сложности 8 самолетов, 2 из которых в 2024 году, и 94 860 артиллерийских снарядов из своих резервов, в том числе 10 тыс. единиц в 2024 году.

Как отмечается, Прага также предоставила Киеву 62 танка, 131 боевую машину пехоты, 26 разведывательных химических машин, 16 единиц средств противовоздушной обороны, 13 гаубиц, 12 реактивных систем залпового огня, а также различные виды боеприпасов и стрелкового оружия, которые находились на вооружении чешской армии.

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