Чехия поставила Украине военную помощь на $288 млн

Чехия передала Украине военную технику и боеприпасы из собственных запасов вооруженных сил на сумму 6,75 млрд крон (около 288,4 млн долларов) с февраля 2022 года по май 2024 года.

Чехия передала Украине военную технику и боеприпасы из собственных запасов вооруженных сил на сумму 6,75 млрд крон (около 288,4 млн долларов) с февраля 2022 года по май 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщило министерство обороны европейской страны.

По данным ведомства, Чехия поставила в Украину в общей сложности 8 самолетов, 2 из которых в 2024 году, и 94 860 артиллерийских снарядов из своих резервов, в том числе 10 тыс. единиц в 2024 году.

Как отмечается, Прага также предоставила Киеву 62 танка, 131 боевую машину пехоты, 26 разведывательных химических машин, 16 единиц средств противовоздушной обороны, 13 гаубиц, 12 реактивных систем залпового огня, а также различные виды боеприпасов и стрелкового оружия, которые находились на вооружении чешской армии.