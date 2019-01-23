Чехия получила запрос о выдаче племянника экс-президента Армении

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Прокуратура Праги получила запрос генпрокуратуры Армении о выдаче племянника экс-президента Армении Сержа Саргсяна – Нарека Саргсяна.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом в среду сообщил представитель столичного надзорного ведомства Алеш Цимбала.

"Могу подтвердить, что городская прокуратура Праги получила из республиканской генпрокуратуры официальный запрос генпрокуратуры Армении об экстрадиции в эту страну господина Нарека Саргсяна. Теперь предстоит работа по рассмотрению соответствующих документов. Лишь после этого будет подано предложение об объявлении допустимости или недопустимости экстрадиции", - сказал он.

Согласно чешскому законодательству, окончательное решение о возможности экстрадиции иностранных граждан принимает министр юстиции.

Нарека Саргсяна задержали в Праге в декабре 2018 года. В Армении его обвиняют в наркоторговле и незаконном хранении оружия.