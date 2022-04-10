Чехия полностью откажется от российских нефти и газа в течение пяти лет

Чешская Республика должна сократить свою зависимость от российских энергоресурсов в течение пяти лет.

Чешская Республика должна сократить свою зависимость от российских энергоресурсов в течение пяти лет.

Как передает Report со ссылкой на Reuters , об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, назвав нынешнюю ситуацию одной из "крупнейших угроз безопасности" страны.

Отмечается, что страна-член Европейского Союза удовлетворяет свои потребности в газе почти полностью путем прямых или косвенных поставок из России, а также получает примерно половину своего импорта нефти из РФ.

По словам главы чешского правительства, энергетический сектор страны должен измениться "полностью".

"Наша зависимость от ископаемого топлива из России, которой годами пренебрегали, является одним из самых больших рисков для нашей страны. Нашей целью должно быть полностью выйти из этой российской энергетической петли в течение следующих пяти лет", - сказал Фиала.

Он добавил, что его правительство должно подготовить этот "пятилетний проект" в течение ближайших недель.