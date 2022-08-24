Чехия планирует созвать саммит ЕС по ценам на энергию

Чехия, выполняющая с 1 июля по 31 августа 2022 года обязанности государства - председателя Евросоюза, планирует созвать внеочередной саммит профильных министров сообщества в связи с резким ростом цен на энергоносители в Европе.

Чехия, выполняющая с 1 июля по 31 августа 2022 года обязанности государства - председателя Евросоюза, планирует созвать внеочередной саммит профильных министров сообщества в связи с резким ростом цен на энергоносители в Европе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли республики Йозеф Сикела.

"Я рассматриваю возможность созвать внеочередной саммит профильных министров ЕС по энергетике, - отметил он. - Его темой будут высокие цены на энергию. Это общеевропейская проблема, и ее решение также должно быть общеевропейским".

Одним из выходов из кризисной ситуации с ростом цен на энергию для потребителей стран ЕС, по словам Сикелы, могло бы стать их регулирование внутри сообщества с помощью установления потолка стоимости. "Ситуация на энергетическом рынке в определенной степени вышла из-под контроля", - признал министр.

Стоимость энергии для европейских потребителей стремительно растет, по мнению Сикелы, в связи с ситуацией вокруг Украины. Так, например, цены на электричество с начала 2022 года на биржах ЕС подскочили на 340%.