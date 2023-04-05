О нас

Чехия планирует предоставить военную помощь Украине на крупную сумму

Чехия планирует предоставить военную помощь Украине на крупную сумму Чехия планирует предоставить военную помощь Украине на сумму 600-700 млн крон (примерно 28-32 млн долларов).
Другие страны
5 апреля 2023 г. 15:33
Чехия планирует предоставить военную помощь Украине на крупную сумму

Чехия планирует предоставить военную помощь Украине на сумму 600-700 млн крон (примерно 28-32 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду информационное агентство ČTK, ссылаясь на слова министра обороны республики Яну Чернохову.

"Помощь [Украине], которая с нашей стороны совместно с начальником генерального штаба [ВС Чехии Карлом Ржехкой] планируется, [определена] в сумме примерно 600-700 млн крон. Это не финансовая помощь, а военный материал, который еще находится на наших складах и который [относится] к так называемому невостребованному [национальными ВС] и который действительно армия может послать Украине. Наша собственная обороноспособность от этого не пострадает", - привело агентство слова министра.

Глава военного ведомства в среду была принята президентом республики Петром Павелом. Она передала ему список с описанием помощи, которую Чехия может направить Украине и ранее передала этой стране. Обсуждались также, согласно агентству, планы закупок гусеничных БМП и сверхзвуковых самолетов для национальных ВС.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Душанбе состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева
ФотоВ Душанбе состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева
5 апреля 2023 г. 14:25
Вице-министр: Хотим видеть присутствие азербайджанских компаний в СЭЗ Казахстана
Вице-министр: Хотим видеть присутствие азербайджанских компаний в СЭЗ Казахстана
5 апреля 2023 г. 13:50
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Таджикистан
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Таджикистан
5 апреля 2023 г. 11:57
Азербайджанский врач, спасший карабахских армян: Мы благополучно доставили пациентов в Ханкенди
Азербайджанский врач, спасший карабахских армян: Мы благополучно доставили пациентов в Ханкенди
5 апреля 2023 г. 10:13
Президенту Ильхаму Алиеву представлен первый местный электромобиль Турции - Togg
ФотоПрезиденту Ильхаму Алиеву представлен первый местный электромобиль Турции - Togg
4 апреля 2023 г. 21:06
Президент Ильхам Алиев в публикации в Twitter поблагодарил президента Турции
Президент Ильхам Алиев в публикации в Twitter поблагодарил президента Турции
4 апреля 2023 г. 20:11
Президент: Азербайджан объявит гуманитарное разминирование национальной Целью устойчивого развития
Президент: Азербайджан объявит гуманитарное разминирование национальной Целью устойчивого развития
4 апреля 2023 г. 19:50
Президент: Я высоко оцениваю работу наших саперов, которые трудятся день и ночь, рискуя жизнью
Президент: Я высоко оцениваю работу наших саперов, которые трудятся день и ночь, рискуя жизнью
4 апреля 2023 г. 19:41
Президент: В результате минного террора Армении погибли или получили увечья до 300 граждан Азербайджана
Президент: В результате минного террора Армении погибли или получили увечья до 300 граждан Азербайджана
4 апреля 2023 г. 19:31
НПО Азербайджана направили генсеку ООН обращение в связи с минной проблемой
НПО Азербайджана направили генсеку ООН обращение в связи с минной проблемой
4 апреля 2023 г. 19:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi